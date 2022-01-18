18.01.2022 (11:30)

В 2022 году все военкоматы ЦВО получат электронную систему документооборота

В 2022 году планируется дооснастить комплектами электронной системы документооборота все военные комиссариаты субъектов Российской Федерации в границах ответственности Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу о цифровой трансформации деятельности военных комиссариатов и цифровизации процессов при выполнении задач к концу текущего года планируем завершить дооснащение военных комиссариатов ЦВО комплектами системы электронного документооборота», – сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он отметил, что полное оснащение военных комиссариатов ЦВО современными средствами связи позволит сократить время прохождения информации от штаба военного округа до военного комиссариата в шесть раз.

«Работу по дооснащению военкоматов планируем завершить до конца текущего года», – уточнил генерал-майора Александр Линьков

Всего в течение года в военные комиссариаты будет поставлено более 400 комплектов системы электронного документооборота и около 30 современных радиостанций различных диапазонов.

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