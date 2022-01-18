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18.01.2022 (11:15)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине в ходе работ по ликвидации последствий циклона очистили более 26100 кв. метров

В Южно-Сахалинске военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжают оказывать помощь властям области по расчистке снега на территориях детских садов.

В работах задействовано более 900 военнослужащих. За эти дни от завалов было очищено порядка 30 детских садов,  10 общеобразовательных школ и лицеев, а также  множество пешеходных зон, остановок общественного транспорта, проходов к магазинам, почтовым отделениям и больницам. Всего более 26100 кв. метров.

Кроме того, от снега были очищены центральный вход, зона прилёта,  въезд и выезд автотранспорта аэропорта имени Чехова в городе Южно-Сахалинске.

Сейчас работы по ликвидации последствий снежного циклона продолжаются. Контроль и координацию действий сводных отрядов привлекаемых к работам по очистке снежных завалов осуществляет заместитель командира армейского корпуса ВВО по материально-техническому обеспечению полковник Владислав Парфенчик.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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