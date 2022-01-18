18.01.2022 (11:00)

Экипажи МиГ-29 ЮВО отработали воздушные бои в небе Армении

Экипажи истребителей МиГ-29 авиационной военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отработали учебные воздушные бои.

Летчики выполняли учебно-боевые задачи при низкой температуре воздуха в сложных метеоусловиях. В составе пар и звеньев военнослужащие отработали элементы сложного пилотирования, поиск, перехват скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника.

Летчики ЮВО выполняли электронные пуски управляемых и неуправляемых ракет по условному противнику в ходе воздушного боя, принудительную посадку на военный аэродром Эребуни самолетов-«нарушителей».

Полеты проводились в дневное и ночное время суток, также командиры различных степеней отработали организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

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