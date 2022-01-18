18.01.2022 (10:45)

Флагман Каспийской флотилии РК «Дагестан» заступил на боевое дежурство

В бригаде надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) в пункте базирования в г. Каспийск экипаж ракетного корабля (РК) «Дагестан» выполнил мероприятия по заступлению на боевое дежурство.

С получением сигнала «Боевая тревога» экипаж корабля отработал действия по приготовлению корабля к бою и походу. На боевых постах и командных пунктах флагмана вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению.

Личный состав ракетно-артиллерийских боевых частей КФл развернул артиллерийские установки по ответственным секторам стрельбы. Штурманы осуществили контроль навигационных систем корабля. Электромеханики подготовили флагман к выходу из пункта базирования, проверив работоспособность двигателей и генераторов.

На время боевого дежурства экипаж корабля переведён на круглосуточный режим боевой службы. Личный состав занял свои места на боевых постах, а общекорабельные системы, технические средства, механизмы и вооружение переведены в полную готовность.

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