Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2022 (10:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Краснодаре подвели итоги первых месяцев отопительного периода

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 3 (г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) подвели итоги первых месяцев отопительного периода.

Основной задачей деятельности жилищно-коммунальной службы № 3 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО является содержание и эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, а также предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

С октября 2021 года все 104 объекта тепло, водо- и электроснабжения функционируют в штатном режиме, запас котельного топлива поддерживается в соответствии с установленными нормативными показателями. Дежурно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточный контроль за бесперебойным и качественным обеспечением потребителей жилищно-коммунальными услугами.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций работают аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные необходимыми инструментами, автотранспортом и специальной техникой.

Обширная подготовка к отопительному периоду, а также профессионализм персонала, эксплуатирующего оборудование и инженерные системы, обеспечивают стабильное функционирование коммунальных объектов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Крыму проводится оперативно-мобилизационный сбор с командным составом Черноморского флота
Медицинские подразделения Черноморского флота приступили к первому этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022
Связисты ЮВО развернули полевые пункты в сложных климатических условиях
Педагоги детских садов и школ в отдаленных гарнизонах ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false