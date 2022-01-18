18.01.2022 (10:15)

Связисты ЮВО развернули систему пунктов управления в рамках масштабной тренировки

Военнослужащие войск связи Южного военного округа (ЮВО) организовали систему связи пунктов управлений в рамках первой в этом году масштабной тренировки.

Целью радиотренировки является развертывание системы связи пунктов управления в объеме узлов связи командных пунктов управления объединений, соединений, воинских частей и батальонных тактических групп (БТГр).

Тренировка проводится с обязательной проверкой систем связи батальонов с упором на все элементы боевого порядка.

Более 3 тыс. связистов ЮВО выполняют задачи по скрытому перемещению техники, обеспечивая командование спутниковой и видеоконференцсвязью, организовав работу радиосетей командных пунктов.

Связисты ЮВО организовывают защищенную связь в условиях применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы, проверяют устойчивость систем связи при нарушении функционирования сетей, в условиях применения «противником» отравляющих веществ, действий диверсионно-разведывательных групп и атак ударных беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие обеспечивают бесперебойное и устойчивое управление войсками в дневное и ночное время.

Мероприятия боевой подготовки проводятся на общевойсковых полигонах ЮВО в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

В комплексной тренировке задействовано около 600 единиц техники связи, в том числе: современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», радиорелейные станции «Андромеда-Д», антенные модули, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

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