18.01.2022 (10:00)

Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки»

На полигоне Шедахино военнослужащие разведывательных подразделений горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкессии, приступили к подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2022 года.

В ходе занятий горные разведчики в полной экипировке преодолеют на время водную преграду шириной до 100 м, совершат марш-бросок на 3 км в район сбора и поразят мишени из штатного оружия.

Кроме того, военнослужащие продемонстрируют навыки метания ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность, а также в преодолеют водные преграды и оборудуют засады.

Одним из самых сложных этапов подготовки станет прохождение 800-метровой «Тропы разведчика» с 20 препятствиями и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

На занятиях, в которых принимают участие около 200 разведчиков соединения и задействовано 20 единиц военной техники, планируется использовать более 500 единиц средств имитации для максимального приближения к условиям боевых действий.

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