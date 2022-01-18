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18.01.2022 (09:45)

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Танковый биатлон»

На высокогорном учебно-тренировочном комплексе «Алагяз» Южного военного округа (ЮВО) в Республике Армения стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2021 года.

Экипажи танков Т-72Б выполнят упражнения по вождению танков с преодолением препятствий, поразят различные типы мишеней на удалении от 900 до 2200 м управляемым снарядом, штатным снарядом и боеприпасами крупнокалиберного пулемета «Корд».

Также танкисты сдают нормативы по физической подготовке и тесты на знание тактико-технических характеристик Т-72Б.

Особенностью подготовки военнослужащих в условиях высокогорья (более 2200 м над уровнем моря) является сложность управления военной техникой и необходимость внесения различных поправок при выполнении упражнений учебных стрельб.

Победители этапа конкурса продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танки , Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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