18.01.2022 (09:30)

Вьючно-транспортный взвод ЮВО в Карачаево-Черкесии обеспечит доставку боеприпасов в высокогорные районы на учении

Военнослужащие вьючно-транспортного взвода горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) доставят грузы в высокогорные районы Карачаево-Черкесии в рамках тактико-специального учения.

Военнослужащие совершат марш через горные перевалы, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям минометной батареи с помощью лошадей монгольской и карачаевской породы, специально подготовленных для действий в составе армейских частей.

В ходе плановых тактических учений лошадей формируют в связки. Каждая связка из четырех лошадей способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный переход в 25-30 км.

Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается порядка 100 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород.

Вьючные караваны применяются при выполнении служебно-боевых задач на труднодоступных участках местности, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.

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