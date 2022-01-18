18.01.2022 (09:15)

Разведчики ЮВО приступили к комплексным тренировкам в горах Дарьяла



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Комплексные тренировки разведчиков ЮВО в горах Дарьяла

На базе центра горной подготовки «Дарьял» 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начались комплексные тренировки горных подразделений.

Военнослужащие отрабатывают действия по ведению боя в сложных горных условиях с численно превосходящим противником. Инструкторы обучают разведчиков особенностям работы в горах, выбору огневых позиций, путям продвижения к условному противнику.

«Данные тренировки проводятся не реже одного раза в неделю, добиваемся максимально качественной отработки данного вопроса. Военнослужащие стараются быстро ориентироваться на местности, быстро выбирать огневые позиции, совершенствуем быстрое перемещение и каждый выстрел точно в цель», – сообщил командир взвода старший лейтенант Иванов Николай.

За учебный период центр горной подготовки «Дарьял» становится театром военных действий как минимум для четырех батальонных тактических учений с боевой стрельбой, причем с применением реактивной и ствольной артиллерии и авиации. Постоянно три-четыре мотострелковые роты из состава частей и соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО оттачивают на учебных местах свое ратное мастерство.

Учебный центр «Дарьял» – единственный в России высокогорный полигон, где по специально разработанной уникальной программе военнослужащие приобретают навыки выживания, ведения разведки и боя в горно-лесистой местности.

Военнослужащих интенсивно обучают особенностям ведения разведки и боя в сложных горных условиях, преодолению водных преград и труднопроходимых участков горной местности с использованием альпинистского снаряжения, использованию новейших средств связи и разведки, а также десантированию на ограниченные площадки приземления.

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