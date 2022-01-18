Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2022 (09:15)

Разведчики ЮВО приступили к комплексным тренировкам в горах Дарьяла

Фото Видео

На базе центра горной подготовки «Дарьял» 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начались комплексные тренировки горных подразделений.

Военнослужащие отрабатывают действия по ведению боя в сложных горных условиях с численно превосходящим противником. Инструкторы обучают разведчиков особенностям работы в горах, выбору огневых позиций, путям продвижения к условному противнику.

«Данные тренировки проводятся не реже одного раза в неделю, добиваемся максимально качественной отработки данного вопроса. Военнослужащие стараются быстро ориентироваться на местности, быстро выбирать огневые позиции, совершенствуем быстрое перемещение и каждый выстрел точно в цель», – сообщил командир взвода старший лейтенант Иванов Николай.

За учебный период центр горной подготовки «Дарьял» становится театром военных действий как минимум для четырех батальонных тактических учений с боевой стрельбой, причем с применением реактивной и ствольной артиллерии и авиации. Постоянно три-четыре мотострелковые роты из состава частей и соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО оттачивают на учебных местах свое ратное мастерство.

Учебный центр «Дарьял» – единственный в России высокогорный полигон, где по специально разработанной уникальной программе военнослужащие приобретают навыки выживания, ведения разведки и боя в горно-лесистой местности.

Военнослужащих интенсивно обучают особенностям ведения разведки и боя в сложных горных условиях, преодолению водных преград и труднопроходимых участков горной местности с использованием альпинистского снаряжения, использованию новейших средств связи и разведки, а также десантированию на ограниченные площадки приземления.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковом объединении ВВО в Приморье состоялись комплексные тренировки подразделений антитеррора
В Ленинградской области более 2 тыс. военнослужащих ЗВО приступили к боевому слаживанию подразделений
Арктические мотострелки Северного флота выполнили боевые стрельбы в сложных метеоусловиях условиях Заполярья
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false