18.01.2022 (09:00)

В Новочеркасске состоялся чемпионат ЮВО по гиревому спорту



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Чемпионат ЮВО по гиревому спорту в Новочеркасске

В Новочеркасске состоялся чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие более 170 военнослужащих из 4 армий, 15 отдельных частей, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Среди участников 2 мастера спорта международного класса, 11 мастеров и 12 кандидатов в мастера спорта по гиревому спорту. На помостах помимо мужчин присутствовали и представительницы прекрасного пола.

Мужчины боролись за призовые места в дисциплине «Рывок гири» поочередно левой и правой рукой в пяти весовых категориях (до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, до 95 кг, свыше 95 кг) и трех возрастных группах (до 30 лет, от 30 до 40 лет, старше 40 лет). Женщины состязались в двух весовых категориях (до 65 кг, свыше 65 кг) и двух возрастных группах (до 30 лет и старше 30 лет).

Первое место в общекомандном зачёте заняла команда 4-й армии ВВС и ПВО, второе место занято командой 8-й общевойсковой армии, третье – командой 49-й общевойсковой армии.

«Мы победили благодаря тому, что поддерживаем друг друга. Я бы не смогла победить без своей команды», – утверждает Алена Александрова, старший радиотелеграфист из г. Севастополь занявшая 1 место в 1 возрастной группе в категории свыше 65 кг с результатом подъема гири весом в 24 кг 138 раз, заслужив тем самым 1 спортивный разряд.

Подтвердили свои высокие титулы мастер спорта международного класса Сергей Балабанов из п. Персиановский Ростовской области (результат: гиря 32 – 257 раз) и заслуженный мастер спорта России Мовсар Сулейманов из Владикавказа (результат: гиря 32 – 244 раза) Победители были награждены кубками и грамотами от командования округа.

По итогам соревнований будет сформирована сборная ЮВО для участия в чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации.

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