18.01.2022 (08:30)

На Камчатке военные инженеры приступили к практическим занятиям боевой подготовки с применением инженерных боеприпасов

В Камчатском крае на учебно-тренировочном комплексе Радыгино военнослужащие инженерных подразделений Войск и сил на Северо-востоке России приступили к выполнению учебно-боевых задач на полигоне.

Инженеры проведут контрольные стрельбы из штатного оружия, отработают на практике задачи применения инженерных боеприпасов при установке заграждений и минных полей, а также проведут тренировки по другим направлениям инженерного обеспечения подразделений морской пехоты.

Особое внимание будет уделено освоению современных средств поиска взрывоопасных предметов, а также применению специальной техники при проделывании проходов в завалах и подготовке путей для движения войск. В ходе организации занятий будет использован опыт современных вооруженных конфликтов.

В плановых мероприятиях боевой подготовки задействовано более 150 военнослужащих и свыше 20 единиц техники. Используются современные миноискатели «Коршун» и комплекты защиты ОВР.

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