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18.01.2022 (08:00)

В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на истребителях-бомбардировщиках СУ-34 на максимальную высоту

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в совершили учебно-тренировочные полеты  на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.

Весь лётный состав имея большой опыт работы на  СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17000 метров.

Перед началом полётов инженерно-технический состав,  а перед самим взлетом и сами лётчики проверили работоспособность всех механизмов,  готовность к совершению полётов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Истребительная авиация
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