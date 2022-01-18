18.01.2022 (08:00)
В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на истребителях-бомбардировщиках СУ-34 на максимальную высоту
В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.
Весь лётный состав имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17000 метров.
Перед началом полётов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами лётчики проверили работоспособность всех механизмов, готовность к совершению полётов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах.
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