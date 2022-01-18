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18.01.2022 (07:30)

Плановая ревакцинация военнослужащих продолжается в войсках ВВО

Ревакцинацию от COVID-19 в плановом порядке проходят военнослужащие  соединений и воинских частей Восточного военного округа.

На базе медицинских пунктов и медицинских учреждений ВВО организованы места для проведения ревакцинации.

Первый компонент препарата "Гам-Ковид-Вак" получили более 77 процентов военнослужащих военного округа, полностью ревакцинировано  около 73 процентов.

Повторно вакцинируются пациенты, прошедшие осмотр у терапевта и не имеющие симптомов каких-либо заболеваний.

К ревакцинации привлечён личный состав, который получил полный курс вакцинации, а также военнослужащие с низким содержанием антител.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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