18.01.2022 (07:00)
В общевойсковом объединении ВВО в Приморье состоялись комплексные тренировки подразделений антитеррора
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Приморском крае, были проведены комплексные тренировки по выполнению задач противодействия терроризму.
Подразделения антитеррора были подняты по учебной тревоге. В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений - личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов.
По замыслу тренировки, условными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) была осуществлена попытка проникновения на объекты воинских частей объединения. На заключительном этапе группе противодействия терроризму предстояло отработать действия по блокированию и перехвату условных диверсантов.
В рамках выполнения нормативов была дана оценка уровня специальной подготовки военнослужащих по ведению боя в ограниченном пространстве, а также состав вооружения, средств разведки. Все группы антитеррора успешно уложились в заданные нормативы.