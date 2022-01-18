18.01.2022 (06:30)

Более 20 единиц новой пожарной автомобильной техники поступили в войска ВВО в прошедшем году

В 2021 году в войсках Восточного военного округа состоялось плановое обновление пожарной автомобильной техники.

Более 20 пожарных автоцистерн АЦ 8,0 - 40 на базе автомобильного шасси «КАМАЗ» поступили в военные пожарные команды воинских частей ВВО. Новая пожарная техника усилила противопожарную защиту складов тылового обеспечения и баз хранения горюче-смазочных материалов.

Пожарные автомобили, благодаря использованным обновленным конструктивным решениям, обладают повышенной дорожной проходимостью, улучшенной эргономикой, более удобным расположением средств пожаротушения, которое позволяет существенно сократить время развертывания пожарными расчетами и способствует повышению готовности к боевому применению. В штатную комплектацию входят современные гидравлические приспособления, что позволяет преодолевать сложные завалы.

Срок эксплуатации пожарных автомобилей АЦ 8,0 – 40 составляет более 10 лет.

Справочно: Автоцистерна пожарная АЦ 8,0 - 40 на шасси КАМАЗ имеет колесную формулу 6х6 (шасси повышенной проходимости) и обеспечивает передвижение по дорогам всех типов.

Штатная кабина автомобиля, расположенная над двигателем, обеспечивает размещение 3 человек боевого расчета (включая водителя). Кабина боевого расчета (устанавливаемая дополнительно) - модульного типа, расположена за двигателем, цельнометаллическая, двухдверная, четырехместная, обогреваемая. Увеличенные отсеки кузовной надстройки позволяют рационально расположить пожарно-техническое вооружение (ПТВ). На автоцистерну пожарную устанавливается пожарный одноступенчатый насос со встроенной автоматической вакуумной системой водозаполнения или комбинированный насос с катушкой рукавной высокого давления с рукавом длиной 60 или 90м.

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