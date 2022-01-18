Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2022 (06:30)

Более 20 единиц новой пожарной автомобильной техники поступили в войска ВВО в прошедшем году

В 2021 году в войсках Восточного военного округа состоялось плановое обновление пожарной автомобильной техники.

Более 20  пожарных автоцистерн АЦ 8,0 - 40 на базе автомобильного шасси «КАМАЗ» поступили в военные пожарные команды воинских частей ВВО. Новая пожарная техника усилила противопожарную защиту складов тылового обеспечения и баз хранения горюче-смазочных материалов.

Пожарные автомобили, благодаря использованным обновленным конструктивным решениям, обладают повышенной дорожной проходимостью, улучшенной эргономикой, более удобным расположением средств пожаротушения, которое позволяет существенно сократить время развертывания пожарными расчетами и способствует повышению готовности к боевому применению. В штатную комплектацию входят современные гидравлические приспособления, что позволяет преодолевать сложные завалы.

Срок эксплуатации пожарных автомобилей АЦ 8,0 – 40 составляет более 10 лет.

Справочно: Автоцистерна пожарная АЦ 8,0 - 40  на шасси КАМАЗ имеет колесную формулу 6х6 (шасси повышенной проходимости) и обеспечивает передвижение по дорогам всех типов.

Штатная кабина автомобиля, расположенная над двигателем, обеспечивает размещение 3 человек боевого расчета (включая водителя). Кабина боевого расчета (устанавливаемая дополнительно) - модульного типа, расположена за двигателем, цельнометаллическая, двухдверная, четырехместная, обогреваемая. Увеличенные отсеки кузовной надстройки позволяют рационально расположить пожарно-техническое вооружение (ПТВ). На автоцистерну пожарную устанавливается пожарный одноступенчатый насос со встроенной автоматической  вакуумной системой водозаполнения или комбинированный насос с катушкой рукавной высокого давления с рукавом длиной 60 или 90м.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Тихоокеанском высшем военно-морском училище введен в строй уникальный учебно-тренировочный комплекс «Гефест»
На Тихоокеанском флоте приступили ко второй ревакцинации
Военнослужащие ВВО продолжают убирать снег на территории детских садов и школ в населённых пунктах Сахалина
Бесперебойную работу котельных обеспечили сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО)

Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false