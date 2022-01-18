18.01.2022 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастырского комплекса Амарас паломникам из Армении и жителям Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение более 100 паломникам христианского монастыря Амарас, расположенного на линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

На богослужение в монастырь из Степанакерта в сопровождении российских миротворцев на современных бронетранспортерах БТР-82А прибыли жители из городов и отдаленных районов Нагорного Карабаха, а также паломники из Армении.

«Российскими миротворцами осуществляется обеспечение безопасности паломников, прибывших в монастырский комплекс Амарас, который находится вблизи линии разграничения. Поэтому необходимо присутствие миротворцев. Так же за сутки личный состав проверяет монастырский комплекс на наличие взрывоопасных предметов», — сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Орлов.

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святыню Амарас в Мартунинском районе.

«Сегодня была литургия. Каждую неделю мы приходим сюда чтобы провести богослужение, а вы нас защищаете. Спасибо! Слава богу, что вы есть. Уже душевное спокойствие», — сказала паломница из Армении Нарине Давидян.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении комплекс имел статус известного религиозного и культурного центра.

В результате подписания соглашения о прекращении огня после окончания боевых действий раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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