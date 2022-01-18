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18.01.2022 (05:05)

В Ленинградской области более 2 тыс. военнослужащих ЗВО приступили к боевому слаживанию подразделений

В Ленинградской области более 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевому слаживанию подразделений. Практические действия проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский.

Личный состав мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений совершенствует навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных.

Огневые задачи военнослужащие также выполняют из автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Особое внимание военнослужащие уделяют различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов.

Мероприятия боевой подготовки проходят в плановом режиме в рамках зимнего периода обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка
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