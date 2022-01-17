17.01.2022 (21:15)
В гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний, оборудованные безопасными подходами и спусками к воде
В гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний, оборудованные безопасными подходами и спусками к воде.
Для переодевания и обогрева военнослужащих предусмотрены армейские палатки. Для жителей гарнизона развёрнута полевая кухня. Все желающие смогут отведать солдатской каши и попробовать горячий армейский чай.
18 января подмосковной Власихе, в штабе Ракетных войск стратегического назначения, будет совершен крестный ход от Патриаршего подворья РВСН – храма Преподобного Илии Муромца до крещенской купели.
До позднего вечера 19 января для тех, кто собирается окунуться в ледяную воду, возле иордани будут дежурить медики и спасатели, а представители правоохранительных органов будут обеспечивать порядок.
Солисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» исполнят для жителей гарнизона русские народные песни.