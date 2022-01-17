17.01.2022 (21:15)

В гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний, оборудованные безопасными подходами и спусками к воде

В гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний, оборудованные безопасными подходами и спусками к воде.

Для переодевания и обогрева военнослужащих предусмотрены армейские палатки. Для жителей гарнизона развёрнута полевая кухня. Все желающие смогут отведать солдатской каши и попробовать горячий армейский чай.

18 января подмосковной Власихе, в штабе Ракетных войск стратегического назначения, будет совершен крестный ход от Патриаршего подворья РВСН – храма Преподобного Илии Муромца до крещенской купели.

До позднего вечера 19 января для тех, кто собирается окунуться в ледяную воду, возле иордани будут дежурить медики и спасатели, а представители правоохранительных органов будут обеспечивать порядок.

Солисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» исполнят для жителей гарнизона русские народные песни.

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