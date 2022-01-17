17.01.2022 (23:45)

Сотрудники ЦОК ВКС приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню образованию Московской области

В Центральном музее ВВС в поселке Монино Щелкова открылась выставка «Воздушные винты» и состоялся круглый стол, посвященный Дню образования Московской области.

Встречи прошли в рамках взаимодействия с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» и популяризации в Воздушно-космических силах географического, исторического и культурного наследия России.

Организаторами мероприятий выступили: Испытательный центр 929 ГЛИЦ Минобороны России им.В.П.Чкалова, Щелковское местное отделение Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ,

Центральный музей ВВС, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, Щелковское местное отделение Московского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Тема «Круглого стола», посвященного Дню образования Московской области, «ВВС на страже неба Подмосковья на примере развития Щелковского района». В начале торжественного мероприятия от имени главного командования ВКС выступил начальник центрального офицерского клуба Воздушно-Космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин. На встрече рассказали о том, как создавались монинский и чкаловский военные гарнизоны, а также о создании гарнизона Звездного городка. Также во время круглого стола сотрудники Щелковского историко-краеведческого музея рассказали о развитии промышленности на территории щелковского края и образовании Щелковского района, преобразованного несколько лет назад в городской округ.

В мероприятиях приняли участие: ветераны Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант Галина Брок-Бельцова, полковник Иван Жучков, кандидат военных наук, полковник Владо Зрнич, заслуженный военный лётчик, генерал-полковник Борис Корольков, доктор военных наук, генерал-лейтенант Иван Найдёнов, военнослужащие ВКС, юнармейцы ЦВПВ ВКС (при ЦОК ВКС).

С музыкальными номерами военно-патриотической направленности перед собравшимися выступил солист творческой группы ЦОК ВКС Сергей Лашманов.

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