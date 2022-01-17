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17.01.2022 (23:15)

В Саратовской области курсанты-связисты проходят практику в авиационном полку дальней авиации

В Энгельсский авиационный полк дальней авиации прибыли курсанты Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» для прохождения стажировки по будущим специальностям.

Основной целью данной стажировки является совершенствование командных и методических навыков при выполнении обязанностей по должностному предназначению в первичных должностях офицеров.

На начальном этапе при подготовке к войсковой стажировке, командованием проведены все виды инструктажей, организованы изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также сдача зачетов на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

Для прибывших курсантов были сформированы учебные группы согласно их профильной специальности, за каждой из который были закреплены опытные наставники-инструкторы.

«Стажировка - это хорошая школа, ведь именно во время нее перенимаешь уникальный опыт старших офицеров на практике, учишься методике проведения занятий с личным составом», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

В течении месяца с ними будут проведены практические занятия согласно утвержденного плана, по результатам которой курсанты сдадут зачеты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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