17.01.2022 (22:15)

Военнослужащие по призыву посетили музей авиационного полка ВТА

Для военнослужащих по призыву было организованно посещение музея Тверского авиационного полка военно-транспортной авиации.

Вся информация, представленная посетителям, восстанавливалась из личных архивных данных военнослужащих, ветеранов, книг, фотографий, писем и документов. На сегодняшний день здесь собрана вся история развития полка, которая может послужить основой для исторического формуляра.

В ходе экскурсии начальник музея рассказал об истории развития военно-транспортной авиации, авиационного полка и авиации в целом.

Военнослужащим были показаны представленные в музее экспонаты, исторические стенды отражающие значимые моменты в истории полка, модели самолетов, обмундирование и личные вещи летчиков разных времен. Немаловажную часть экспозиции занимают награды, которые получили упорным трудом летчики авиационного полка за различные международные летные соревнования

Особенностью музея служит необычная комната, выполненная в виде кабины пилотов и штурмана самолета Ан-22 «Антей». Солдаты изучили кабину боевой машины и место работы штурмана, после чего всем желающим удалось примерить на себе парашютную систему летного состава.

Двери музея очень часто открываются для детей и взрослых, желающих ознакомиться с миром военно-транспортной авиации.

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