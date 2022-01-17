17.01.2022 (22:45)

Завершился чемпионат по практической стрельбе из пневматического пистолета среди молодежи

Свыше 100 стрелков шести регионов страны – Крыма, Севастополя, Ставропольского, Краснодарского краев, Адыгеи, Челябинской области, а также гости из Казахстана мерились твердостью рук, меткостью глаз и реакцией в состязаниях по практической стрельбе из пневматического пистолета.

В залах и на площадках ялтинской средней школы № 11 республиканская федерация практической стрельбы, военно-патриотической клуб «Гурда» и местное отделение ДОСААФ Ялты при поддержке регионального министерства спорта Крыма, управления спорта и физической культуры, департамента образования и молодежной политики администрации города-курорта провели первенство и чемпионат республики по практической стрельбе из пневматического пистолета.

На подведении итогов соревнований директор ялтинской средней школы № 11 Александр Тутатчиков, от имени руководства города, поблагодарил всех участников за честную борьбу и хорошие результаты, а организаторов – за высокий уровень проведения состязаний.

Все победители и призеры первенства и чемпионата в награду получили кубки, медали и дипломы.

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