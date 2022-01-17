17.01.2022 (23:30)
Армейский биатлонист стал вторым на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге
В немецком Рупольдинге завершились соревнования шестого этапа Кубка мира по биатлону.
В заключительный день соревнований шестого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге армейский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования.
Первым финишировал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию за 12,5 километра с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды. Логинов уступил победителю 8,8 секунды, допустив один промах. Третьим стал белорус Антон Смольский (+13,1; 2).
Следующий этап Кубка мира примет итальянский Антхольц. Первые гонки пройдут 20 января.
Ранее лейтенант Александр Логинов в составе команды стал первым в эстафетной гонке. Российские биатлонисты преодолели дистанцию 4х7,5 километра за один час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Второй результат на финише показали немцы – плюс 7,0 секунды и использовв 2 дополнительных патрона. Замкнули тройку лучших белорусы - + 23,0 сек и 6 дополнительный патронов.