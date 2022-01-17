17.01.2022 (22:30)

Армейские биатлонистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге

В женской эстафетной гонке также три армейских биатлонистки помогли команде завоевать бронзовую награду. Двукратный серебряный призер Универсиады Ирина Казакевич, победительница и призер этапов Кубка мира, чемпионка мира среди военнослужащих, чемпионка мира и Европы среди юниоров прапорщик Светлана Миронова и победительница Универсиады, двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова, а также Кристина Резцова уступили 1 минуту 12,2 секунды с шестью промахами победительницам гонки – представительницам сборной Франции. Француженки преодолели дистанцию 4 по 6 километров за 1 час 10 минут 50 секунд и использовали четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

«Серебро» завоевала сборная Швеции (отставание - 35,1 секунды; 2 промаха).

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