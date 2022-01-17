17.01.2022 (23:00)

«Юнармия» и Музей Победы позвали патриотов на конкурс

Заявки на конкурс принимаются на сайте Музея Победы до 6 февраля включительно. Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества! А лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике – масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика.

Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, но простор фантазии организаторы не ограничивают – юные художники могут изображать героев прошлого и современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника - георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в трех возрастных категориях - среди школьников 7 -10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.

Итоги конкурса будут подведены 23 февраля. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток. При этом для юнармейцев подготовлена отдельная номинация.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице