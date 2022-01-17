17.01.2022 (22:00)

В Нахимовском военно-морском училище открыт новый кабинет моделирования

В Нахимовском военно-морском училище обновлен кабинет моделирования. Модернизация класса состоялась по инициативе начальника Нахимовского военно-морского училища вице-адмирала Алексея Максимчука. Спонсором важного начинания выступил концерн "Океанприбор" в лице Генерального директора Андрея Шатохина. Специалистами этого предприятия было разработано несколько эскизных проектов, по одному из которых было решено начать работы. Объем запланированных работ включал в себя замену линолеума, подвесного потолка, освещения, реконструкцию инженерных сетей, замену электропроводки с учётом размещения и рабочих мест обучаемых, выравнивание и окраску стен, установку жалюзи на окна.

В конце декабря 2021 года работы по подготовке помещения были успешно завершены и началось оборудование помещения всем необходимым: станками, инструментами, мебелью, расходными материалами. Результатом большой работы стало создание в училище кабинета моделирования на 10 рабочих мест: просторного, светлого, оборудованного всеми необходимыми для постройки модели станками, инструментами и материалами. Вести занятия в новом кабинете будет педагог дополнительного образования Александр Семенов. «Я выражаю огромную благодарность командованию Нахимовского военно-морского училища за возможность работать в новом кабинете. Сейчас здесь созданы все условия для занятий моделированием и профориентационной работы на высокотехнологичном оборудовании. Кабинет оснащен станками - сверлильным, фрезерным, токарным по металлу, созданы рабочие места для 10 моделистов, окрасочный бокс. Моделирование является одним из самых востребованных среди нахимовцев направлением дополнительного образования. Ребята, занимающиеся здесь, уже сейчас занимают высокие места на городских, всероссийских и всеармейских конкурсах. Я уверен, что с приобретением нового оборудования их достижения многократно возрастут», - отметил педагог.

Введение в строй нового кабинета моделирования – это первый шаг к обновлению учебно-материальной базы отделения дополнительного образования Нахимовского военно-морского училища. «В этом календарном году мы планируем модернизировать все кабинеты дополнительного образования, которые располагаются в Главном корпусе. Речь идет не только о капитальном ремонте, но и о расширении материально-технической базы, приведению всех кабинетов к единому дизайнерскому решению. Мы стремимся к тому, чтобы нахимовцы занимались в комфортных условиях, работали с современным оборудованием. А молодым моделистам, которые начали четверть в новом кабинете я от всей души желаю творческих успехов, больше моделей хороших и разных!», - подчеркнул начальник Нахимовского военно-морского училища вице-адмирал Алексей Максимчук.

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