17.01.2022 (21:30)

Арктические мотострелки Северного флота выполнили боевые стрельбы в сложных метеоусловиях условиях Заполярья

Сегодня подразделения арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота выполнили боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия и гранатомётов в сложных условиях Заполярья.

Тренировки прошли на одном из полигонов в районе посёлка Алакуртти Мурманской области. Скорость ветра в районе проведения занятий достигала 25-27 метров в секунду, сильная метель и плохая видимость не помешали качественному проведению занятий по боевой подготовке.

В ходе занятий арктические мотострелки выполнили одиночные упражнения боевых стрельб из РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова, а также отработали нормативы по метанию боевых гранат.

Кроме того, военнослужащие отработали движение на лыжах за армейскими снегоходами А-1 на буксире. Выполнили упражнения по стрельбе из штатного оружия в движении.

В занятиях приняли участие более 600 военнослужащих, для создания боевой обстановки, приближенной к боевой, было задействовано более 100 различных статических и динамических мишеней.

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