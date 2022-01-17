17.01.2022 (21:00)
Около 100 новобранцев Новосибирского соединения РВСН приняли Военную присягу
В Новосибирском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу осенью текущего года.
После прибытия в соединения и воинские части РВСН новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки, в который входили занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела, включая стрельбу из автомата.
В церемонии приняли участие командование ракетного соединения, ветераны и представители общественных организаций.
Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.