17.01.2022 (21:00)

Около 100 новобранцев Новосибирского соединения РВСН приняли Военную присягу

В Новосибирском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу осенью текущего года.

После прибытия в соединения и воинские части РВСН новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки, в который входили занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела, включая стрельбу из автомата.

В церемонии приняли участие командование ракетного соединения, ветераны и представители общественных организаций.

Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице