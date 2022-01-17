17.01.2022 (20:45)

Курсанты учебного батальона младших специалистов Военной академии МТО приведены к Военной присяге

На базе обеспечения учебного процесса в п. Приветнинское Ленинградской области курсанты учебного батальона младших специалистов Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва в торжественной обстановке приведены к Военной присяге.

Мероприятие по армейской традиции началось с выноса Государственного флага Российской Федерации. Выступая перед участниками торжественной церемонии, заместитель начальника академии генерал-майор Владимир Коновалов поздравил военнослужащих и пожелал с честью и достоинством высоко нести звание русского солдата, самоотверженно трудиться, осваивая специальности, и всегда помнить, продолжать и преумножать славные традиции русского воинства.

С напутственными словами также выступил настоятель храма Воскресения Христова отец Виталий, пожелавший силы духа и стойкости каждому из присутствующих на мероприятии, после чего провел ритуал окропления святой водой, благословив каждого солдата на достойное служение Отечеству.

От лица родителей и родственников курсантов учебного батальона с аудиопосланием обратилась мама военнослужащего учебной роты (автодорожной службы) Людмила Бебаева, которая подчеркнула, что армия — это важнейшая глава в жизни настоящего мужчины и бесценный опыт, а также пожелала найти настоящих армейских товарищей и быть достойными защитниками своего Отечества.

От лица всех военнослужащих, принявших Военную присягу, выступил курсант учебной роты (Железнодорожных войск) рядовой Михаил Гречишников, который пообещал командованию батальона, что каждый из стоящих в строю будет ответственно подходить к освоению военной специальности, а также с гордостью будет нести почетное звание воина-хрулёвца. Рядовой Михаил Гречишников выразил благодарность Военной академии МТО, а также командованию учебного батальона младших специалистов и дал слово командирам и родителям, что все курсанты учебного батальона, приведённые к Военной присяге, будут самоотверженно и гордо стоять на страже своего государства, будут блюсти свободу и независимость Отечества.

Ввиду эпидемиологической обстановки мероприятие проходило в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, были соблюдены все меры для сохранения здоровья курсантов.

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