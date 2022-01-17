17.01.2022 (20:30)

Военные моряки в Санкт-Петербурге почтили память Александра Маринеско в день его 109-летия

В Санкт-Петербурге на территории Кронштадтского парка «Патриот» состоялась памятная церемония, посвященная 109-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Маринеско.

В ходе церемонии личный состав Объединенного учебного центра ВМФ, почетные жители Кронштадта и родственники Александра Маринеско возложили цветы к портрету героя в экспозиции площадки парка «Патриот».

Александр Маринеско — капитан 3 ранга, командир подводной лодки С-13 Балтийского флота. Родился 15 января 1913 года в Одессе. В 1930 году поступил в Одесский мореходный техникум, окончив его, работал помощником капитана на гражданских пароходах. В ноябре 1933 года призван на флот и направлен на курсы комсостава, после чего стал штурманом на подлодке Щ-306 Балтийского флота. В 1939 году назначен командиром подлодки М-96, которая в боевом походе 14 августа 1942 года потопила вражеский транспорт «Хелене». Успешные действия Маринеско были оценены командованием флота. В конце 42-го ему присвоили звание капитана 3 ранга, а в 1943 году он назначен командиром подлодки С-13, на которой он прослужил до сентября 1945 года, выполнив три боевых похода.

Находясь в боевом походе, лодка под командованием Маринеско в период с 9 января по 15 февраля потопила два крупных транспорта противника — «Вильгельм Густлов» и «Генерал фон Штойбен». Этот поход известен еще и как один из самых результативных среди советских подводников. Так, 30 января 1945 года Александр Маринеско потопил лайнер «Вильгельм Густлов», на борту которого находились более 2 тыс. гитлеровцев, в том числе много немецких курсантов-подводников и высших чинов СС. Уже на обратном пути, уходя от преследования, С-13 потопила еще один корабль — вспомогательный крейсер «Генерал Штойбен». Позже события 30 января 1945 года окрестили «Атакой века». При этом звание Героя Советского Союза Александр Маринеско получил только в 1990 году посмертно (ушел из жизни 25 ноября 1963 года). Похоронен на Богословском кладбище в Петербурге.

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