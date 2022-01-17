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17.01.2022 (20:00)

В 2022 году в зоне ответственности ЦВО откроется шесть учебно-методических центров «Авангард»

До конца 2022 года в эксплуатацию будут введены шесть учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай, Тыва, Хакасия и Башкортостан.

В центрах «Авангард» юноши и девушки смогут получить первоначальные знания о военной службе, истории Отечества, принять участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.

Всего в текущем году в границах ответственности военного округа на базе центров «Авангард» спланировано проведение 385 смен с привлечением около 230 тыс. девушек и юношей.

Всего в зоне ответственности ЦВО открыто и функционирует 23 центра. Занятия в центрах проводятся по субботам в течение года. Также предусмотрены сборы для допризывной молодежи с проживанием и питанием на территории центра общей продолжительностью пять и десять дней.

Справочно:

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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