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17.01.2022 (19:45)

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище введен в строй уникальный учебно-тренировочный комплекс «Гефест»

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова введён в строй новый учебно-тренировочный комплекс «Гефест», предназначенный для подготовки флотских специалистов по борьбе за живучесть надводного корабля и подводной лодки в аварийных ситуациях. Комплекс получен по плану оснащения образовательного учреждения современной учебно-материальной базой.

В ходе освоения комплекса была проведена первая тренировка курсантов училища, которые на практике закрепили теоретические знания по борьбе за живучесть корабля. Были отработаны аварийные ситуации с поступлением забортной воды и с пожаром в различных отсеках корабля.

Учебно-тренировочный комплекс «Гефест» выполнен из 12-ти 40-футовых контейнеров и позволяет одновременно проводить тренировки нескольких учебных групп. Уникальность комплекса заключается в том, что он имитирует множество возможных аварийных ситуаций, максимально приближенных к реальной обстановке, с которыми может столкнуться экипаж корабля. Комплекс обеспечен системами водяного и углекислотного пожаротушения, имитатором пробоин и другими системами. Модули имитируют каюту, камбуз, машинное отделение, открытую палубу и грузовой трюм. Более сложными из них являются «дымовой лабиринт» и «пенный отсек».

Занятия проводятся под наблюдением подготовленных инструкторов, а действия обучаемых сопровождаются видеосъемкой для дальнейшего анализа действий моряков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военное образование
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