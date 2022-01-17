17.01.2022 (19:45)

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище введен в строй уникальный учебно-тренировочный комплекс «Гефест»

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова введён в строй новый учебно-тренировочный комплекс «Гефест», предназначенный для подготовки флотских специалистов по борьбе за живучесть надводного корабля и подводной лодки в аварийных ситуациях. Комплекс получен по плану оснащения образовательного учреждения современной учебно-материальной базой.

В ходе освоения комплекса была проведена первая тренировка курсантов училища, которые на практике закрепили теоретические знания по борьбе за живучесть корабля. Были отработаны аварийные ситуации с поступлением забортной воды и с пожаром в различных отсеках корабля.

Учебно-тренировочный комплекс «Гефест» выполнен из 12-ти 40-футовых контейнеров и позволяет одновременно проводить тренировки нескольких учебных групп. Уникальность комплекса заключается в том, что он имитирует множество возможных аварийных ситуаций, максимально приближенных к реальной обстановке, с которыми может столкнуться экипаж корабля. Комплекс обеспечен системами водяного и углекислотного пожаротушения, имитатором пробоин и другими системами. Модули имитируют каюту, камбуз, машинное отделение, открытую палубу и грузовой трюм. Более сложными из них являются «дымовой лабиринт» и «пенный отсек».

Занятия проводятся под наблюдением подготовленных инструкторов, а действия обучаемых сопровождаются видеосъемкой для дальнейшего анализа действий моряков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице