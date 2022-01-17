17.01.2022 (19:30)

В Санкт-Петербурге пройдет чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

С 18 по 20 января в Санкт-Петербурге на базе Военного института физической культуры пройдет чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. В состязаниях примут участие более 200 офицеров Санкт-петербургского гарнизона в составе сборных команд от соединений, воинских частей и военных вузов.

В зависимости от возрастной группы участникам необходимо будет поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м., проплыть от 100 до 300 м. и принять участие в лыжной гонке на дистанции 5 или 10 км. Победители будут определены в командном и индивидуальном первенствах.

Завершится чемпионат 20 января торжественным закрытием, награждением победителей и определением лучших спортсменов, которые представят Западный военный округ на всеармейском турнире по зимнему офицерскому троеборью.

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