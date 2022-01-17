17.01.2022 (19:15)

Военные полицейские ЗВО в ходе дежурного патрулирования оказали помощь гражданскому водителю на проселочной дороге под Воронежем

Военные полицейские Западного военного округа (ЗВО) оказали помощь гражданскому водителю на заснеженной проселочной дороге в ходе дежурного патрулирования под Воронежем.

Военнослужащие двигались по маршруту автомобильного патрулирования, в ходе которого заметили гражданскую машину с аварийными сигналами, съехавшую с дороги в кювет из-за плохой видимости.

Водитель испытывал трудности с выездом на дорогу из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в Воронежской области.

Дежурный патруль военной полиции установил аварийный знак, помог откопать застрявший автомобиль и достал машину из кювета с помощью буксировочного троса.

Водителю также была оказана помощь в обогреве и приеме горячей пищи, после чего его сопроводили на дорогу общего пользования.

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