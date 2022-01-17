17.01.2022 (19:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 30 военнослужащих, было задействовано более пяти единиц военной техники.
По замыслу тренировки условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка с целью захватить вооружение и военную технику.
Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода групп условных незаконных вооруженных формирований и уничтожили их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР и БРДМ.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 1000 холостых боеприпасов и имитационных средств.
Занятие по противодействию терроризму носило плановый характер.