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17.01.2022 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 30 военнослужащих, было задействовано более пяти единиц военной техники.

По замыслу тренировки условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка с целью захватить вооружение и военную технику.

Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода групп условных незаконных вооруженных формирований и уничтожили их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР и БРДМ.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 1000 холостых боеприпасов и имитационных средств.

Занятие по противодействию терроризму носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
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