17.01.2022 (18:45)

На территории пяти субъектов России началась командно-штабная тренировка с руководящим составом гвардейской танковой армии ЗВО

На территории пяти субъектов Российской Федерации стартовала командно-штабная тренировка с руководящим составом гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) с применением современных комплексов «Редут-2УС», пунктов управления связи, командно-штабных машин таких, как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейных станций Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенных модулей Р-431-АМ и радиостанций Р-149АКШ, портативных станций спутниковой связи «Белозер».

В тренировке будут задействованы стационарные узлы связи объединения, соединений и воинских частей, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Офицерский состав решит задачи по управлению войсками по средствам защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами.

Всего в ходе тренировки будет решено более 50 вводных задач по проведению маневров основных сил, переброске войск и проведения точечных атак по позициям условного противника.

В мероприятии принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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