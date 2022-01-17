17.01.2022 (18:30)

На полигоне Мулино военнослужащие танковой бригады ЗВО приступили к занятиям по ночному вождению

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к занятиям по вождению танков в тёмное время суток.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, изучили боевые возможности и устройство танков Т-72Б3, а также получили начальные навыки их вождения. Механики-водители преодолели трудные участки трассы, среди которых подъемы и спуски, узкий железный мост, противотанковые рвы. Занятия завершатся выполнением контрольных стрельб с огневых позиций, подготовленных на трассе протяженностью около 6 км.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения Западного военного округа.

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