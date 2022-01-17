Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2022 (18:30)

На полигоне Мулино военнослужащие танковой бригады ЗВО приступили к занятиям по ночному вождению

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к занятиям по вождению танков в тёмное время суток.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, изучили боевые возможности и устройство танков Т-72Б3, а также получили начальные навыки их вождения. Механики-водители преодолели трудные участки трассы, среди которых подъемы и спуски, узкий железный мост, противотанковые рвы. Занятия завершатся выполнением контрольных стрельб с огневых позиций, подготовленных на трассе протяженностью около 6 км.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди специалистов ремонтного подразделения
Более 600 военнослужащих танковой армии ЗВО начали готовиться к всеармейскому конкурсу «Отличники войсковой разведки»
В Калининградской области состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением мотострелкового полка Балтийского флота
Подразделения РХБ защиты Балтийского флота проводят ежедневную обработку соединений и воинских частей

Метки:
Танки , Западный военный округ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false