17.01.2022 (18:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди специалистов ремонтного подразделения
В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс среди специалистов ремонтного подразделения.
На первом этапе конкурса участники состязались в составе экипажей из трех военнослужащих в преодолении специализированной полосы препятствий, которая включала в себя ров, «змейку», забор с наклонной доской, разрушенные мост и лестницу, стену с двумя проломами.
Для специалистов ремонтников в полосу препятствий были включены специализированные элементы, среди которых установка аккумуляторной батареи и запасного колеса на штатное место после перетаскивания.
Состязания среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ пройдут в четыре этапа, после которых выявят лучший экипаж.
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