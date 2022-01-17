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17.01.2022 (18:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди специалистов ремонтного подразделения

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс среди специалистов ремонтного подразделения.

На первом этапе конкурса участники состязались в составе экипажей из трех военнослужащих в преодолении специализированной полосы препятствий, которая включала в себя ров, «змейку», забор с наклонной доской, разрушенные мост и лестницу, стену с двумя проломами.

Для специалистов ремонтников в полосу препятствий были включены специализированные элементы, среди которых установка аккумуляторной батареи и запасного колеса на штатное место после перетаскивания.

Состязания среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ пройдут в четыре этапа, после которых выявят лучший экипаж.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы
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