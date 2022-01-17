17.01.2022 (17:25)

В Ульяновской области состоялась встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ульяновской области состоялась встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

На аэродроме Восточный в Ульяновской области состоялась торжественная церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.

В ходе церемонии командир Ульяновского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Карасев поздравил личный состав с успешным выполнением задач и поблагодарил военнослужащих за профессионализм при их выполнении.

В мероприятии также приняли участие члены семей военнослужащих и ветераны Воздушно-десантных войск.

Музыкальными номерами российских миротворцев поздравили творческие коллективы.

По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники и приступил к подготовке к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице