17.01.2022 (17:25)
В Ульяновской области состоялась встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
На аэродроме Восточный в Ульяновской области состоялась торжественная церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.
В ходе церемонии командир Ульяновского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Карасев поздравил личный состав с успешным выполнением задач и поблагодарил военнослужащих за профессионализм при их выполнении.
В мероприятии также приняли участие члены семей военнослужащих и ветераны Воздушно-десантных войск.
Музыкальными номерами российских миротворцев поздравили творческие коллективы.
По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники и приступил к подготовке к совершению марша в пункт постоянной дислокации.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.