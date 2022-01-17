Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2022 (17:25)

В Ульяновской области состоялась встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Фото Видео

На аэродроме Восточный в Ульяновской области состоялась торжественная церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.

В ходе церемонии командир Ульяновского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Карасев поздравил личный состав с успешным выполнением задач и поблагодарил военнослужащих за профессионализм при их выполнении.

В мероприятии также приняли участие члены семей военнослужащих и ветераны Воздушно-десантных войск.

Музыкальными номерами российских миротворцев поздравили творческие коллективы.

По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники и приступил к подготовке к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ульяновскую область из Казахстана на самолетах ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ
Российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ на самолетах Ил-76 вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область
Все 14 самолетов военно-транспортной-авиации ВКС с российскими миротворцами ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана
Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский

Метки:
ОДКБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false