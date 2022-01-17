17.01.2022 (17:45)

Более 600 военнослужащих танковой армии ЗВО начали готовиться к всеармейскому конкурсу «Отличники войсковой разведки»

Свыше 600 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Московской и Нижегородской областях приступили к тренировкам в рамках подготовки к состязаниям профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022.

Войсковые разведчики пройдут подготовку в несколько этапов: стрельба из различных видов оружия; вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности; выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета; выход разведывательного отделения в тыл условного противника; проведение разведывательной засады.

Одним из самых сложных этапов станет прохождение «Тропы разведчика», в ходе которого разведподразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолевает 22 препятствия — заборы, стены, рвы и др. Подготовка к соревнованиям будет проходить с максимальным использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Лучшие подразделения по итогам подготовки к всеармейскому конкурсу примут участие в отборочных этапах международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

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