17.01.2022 (20:15)

Командующий войсками ЗВО прибыл с проверкой в соединения и воинские части, дислоцированные в Московской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в рамках рабочей поездки в войска посетил соединения и воинские части, дислоцированные в Московской области.

Он проверяет ход мероприятий боевой и оперативной подготовки, состояние инфраструктуры соединений и воинских частей гарнизонов, в том числе общежитий личного состава, столовых, медицинских и культурно-досуговых учреждений. Особое внимание уделяется проверке качества подготовки военнослужащих молодого пополнения, а также проверке эффективности мер, предпринятым по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Одним из важнейших направлений подготовки военнослужащих в зимнем периоде обучения является борьба с беспилотными летательными аппаратами в комплексном взаимодействии мотострелковых подразделений, подразделений беспилотной авиации и специалистов радиоэлектронной борьбы», – сказал генерал-полковник Александр Журавлев в ходе инспектирования.

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