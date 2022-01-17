Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2022 (20:15)

Командующий войсками ЗВО прибыл с проверкой в соединения и воинские части, дислоцированные в Московской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в рамках рабочей поездки в войска посетил соединения и воинские части, дислоцированные в Московской области.

Он проверяет ход мероприятий боевой и оперативной подготовки, состояние инфраструктуры соединений и воинских частей гарнизонов, в том числе общежитий личного состава, столовых, медицинских и культурно-досуговых учреждений. Особое внимание уделяется проверке качества подготовки военнослужащих молодого пополнения, а также проверке эффективности мер, предпринятым по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Одним из важнейших направлений подготовки военнослужащих в зимнем периоде обучения является борьба с беспилотными летательными аппаратами в комплексном взаимодействии мотострелковых подразделений, подразделений беспилотной авиации и специалистов радиоэлектронной борьбы», – сказал генерал-полковник Александр Журавлев в ходе инспектирования.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Калининградской области состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением мотострелкового полка Балтийского флота
Подразделения РХБ защиты Балтийского флота проводят ежедневную обработку соединений и воинских частей
В Смоленской области в авиаполку ЗВО прошла тренировка пожарных команд
Подразделение спецназа ЗВО совершило первое в 2022 году десантирование с использованием управляемых парашютных систем в Тамбовской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false