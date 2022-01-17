17.01.2022 (17:30)

Под Оренбургом военнослужащие спецназа ЦВО на бронеавтомобилях «Тигр» совершили огневой налет на условного противника

В Оренбургской области военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) с применением бронеавтомобилей «Тигр» совершили огневой налет на условного противника и уничтожили его базу.

По замыслу учения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) был обнаружен долговременный укреплённый пункт условного противника, хорошо замаскированный в рельефе местности. Для его уничтожения было принято решение задействовать группы спецназа ЦВО. Подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» совершили 200-километровый марш, провели доразведку местности: выявили места расположения всех сил и средств охраны, вычислили пункт управления и помещения для отдыха.

В ходе налета были применены автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.

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