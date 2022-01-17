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17.01.2022 (17:00)

В Калининградской области состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением мотострелкового полка Балтийского флота

На плацу мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота в городе Гусев Калининградской области состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

К Военной присяге были приведены более 100 новобранцев, призванных в ряды Вооруженных Сил осенью-зимой 2021 года из различных субъектов Российской Федерации.

На церемонии представители командования рассказали молодым военнослужащим об истории и славном боевом пути мотострелкового полка. В мероприятии также приняли участие родственники новобранцев, которые смогли ознакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.

Перед принятием Военной присяги на занятиях молодые военнослужащие получили навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

На занятиях по боевой подготовке призывникам в ближайшее время предстоит пройти интенсивные курсы по изучению штатного вооружения, современной военной и специальной техники, стоящей на вооружении армейского корпуса Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
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