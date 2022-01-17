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17.01.2022 (16:30)

Российские военнослужащие в Киргизии провели урок мужества для школьников

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии провели урок мужества для школьников. Мероприятие состоялось в средней школе имени военного летчика Героя Советского Союза младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева села Беш-Кунгей, расположенный в пригороде Бишкека. Урок мужества был посвящен 78-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Встреча началась с минуты молчания в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда. Затем военнослужащие рассказали ребятам об основных этапах блокады города на Неве и его освобождения советскими войсками. Отдельным пунктом беседы стал героический подвиг рабочих осажденного города и его жителей, военных и гражданских, участвовавших в организации «Дороги жизни» через акваторию Ладожского озера. Также в своем выступлении выступающие отметили вклад Киргизии в освобождении Ленинграда.

Перед учениками выступил действующий российский военный летчик и парашютист. Он рассказал учениками историю российской военной базы в Канте, некоторые особенности службы на военном объекте, а также дал примерить парашютный рюкзак.

В конце урока мужества представители российской военной базы пригласили к себе учеников школы, чтобы каждый мог не только услышать, но и увидеть боевую технику своими глазами.

Справочно:

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике. На вооружении соединения стоит штурмовик Су-25, который с 2017 года носит имя Исмаилбека Таранчиева.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия , Военно-патриотическое воспитание
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