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17.01.2022 (16:00)

Военнослужащие ЦВО провели экскурсию для юнармейцев из Березовского

Военнослужащие гвардейского ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели экскурсию для юнармейцев из Березовского. Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии приведения к присяге военнослужащих срочной службы гвардейского зенитного ракетного полка.

Школьники побывали на церемонии приведения к присяге, а затем посетили музейную комнату, которая располагается на территории воинской части. Во время экскурсии ребята узнали историю боевого пути воинской части, смогли задать интересующие вопросы по военной истории и об особенностях службы в российской армии. Командир дивизиона показал школьникам боевые машины и рассказал, как проходит боевое дежурство.

В завершение встречи для ребят был организован обед в полевых условиях с применением передвижной автомобильной кухни.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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