17.01.2022 (16:00)
Военнослужащие ЦВО провели экскурсию для юнармейцев из Березовского
Военнослужащие гвардейского ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели экскурсию для юнармейцев из Березовского. Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии приведения к присяге военнослужащих срочной службы гвардейского зенитного ракетного полка.
Школьники побывали на церемонии приведения к присяге, а затем посетили музейную комнату, которая располагается на территории воинской части. Во время экскурсии ребята узнали историю боевого пути воинской части, смогли задать интересующие вопросы по военной истории и об особенностях службы в российской армии. Командир дивизиона показал школьникам боевые машины и рассказал, как проходит боевое дежурство.
В завершение встречи для ребят был организован обед в полевых условиях с применением передвижной автомобильной кухни.