17.01.2022 (14:40)
В Ульяновскую область из Казахстана на самолетах ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ
На аэродром Восточный в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
После посадки самолетов на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи.
По окончании торжественного митинга личный состав Ульяновского соединения ВДВ приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.
Также сегодня самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили на аэродром Чкаловский в Московской области личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.