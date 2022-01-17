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17.01.2022 (14:40)

В Ульяновскую область из Казахстана на самолетах ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ

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На аэродром Восточный в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

После посадки самолетов на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи.

По окончании торжественного митинга личный состав Ульяновского соединения ВДВ приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Также сегодня самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили на аэродром Чкаловский в Московской области личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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