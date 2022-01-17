17.01.2022 (14:40)

В Ульяновскую область из Казахстана на самолетах ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ульяновскую область из Казахстана на самолетах ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ

На аэродром Восточный в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

После посадки самолетов на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи.

По окончании торжественного митинга личный состав Ульяновского соединения ВДВ приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Также сегодня самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили на аэродром Чкаловский в Московской области личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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