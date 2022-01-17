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17.01.2022 (15:30)

Подразделения РХБ защиты Балтийского флота проводят ежедневную обработку соединений и воинских частей

На территории Калининградской области подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Балтийского флота (БФ) ежедневно проводят специальную обработку соединений и воинских частей объединения.

Обработку проводят, применяя многофункциональные авторазливочные станции АРС-14 и АРС-14КМ, позволяющие производить дезинфекцию специальными химическими растворами. В первую очередь военнослужащие РХБ защиты проводят обработку мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний: контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады, спальные расположения.

Во всех соединениях и воинских частях армейского корпуса ведется ежедневная профилактическая работа по противодействию распространению вирусных заболеваний силами и средствами подразделений РХБ защиты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Балтийский флот , Западный военный округ , COVID-19
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