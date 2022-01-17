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17.01.2022 (15:00)

В Дивногорске с военнослужащими ЦВО встретился настоятель Знаменского и Покровского храмов

Настоятель Знаменского и Покровского храмов протоиерей Димитрий Карнаухов встретился с военнослужащими и членами их семей в воинской части, дислоцированной на территории Красноярского края. Во время встречи батюшка поздравил всех с праздниками Рождества Христова и Богоявления, пожелал мира в сердце и здравия. Ученики Воскресной школы представили рождественскую сценку и прочитали стихи.

В завершение мероприятия отец Димитрий сказал пастырское слово о важности ответственного несения каждым своего послушания, о выполнении своего долга и подарил молодым защитникам Отечества издания Святого Евангелия и серию книг по истории города Дивногорска.

По просьбе командования воинской части настоятель Знаменского и Покровского храмов протоиерей Димитрий стал духовным наставником для военнослужащих Дивногорского гарнизона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Религия
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