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17.01.2022 (13:30)

В Международном противоминном центре ВС России проходят обучение белорусские военнослужащие

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино, проходят обучение военнослужащие из Республики Беларусь.

Белорусские военнослужащие в количестве 27 человек приступили к обучению с 10 января 2022 года. Обучение проходит по программам гуманитраного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Подготовка ведется на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочного комплекса), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии и обучения сирийских военнослужащих. Занятия проводят преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.

По окончании обучения будет проведен выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей государственного диплома установленного образца. Обучение продлится до 22 января 2022 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Международный противоминный центр (МПЦ)
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